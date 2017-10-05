"Радикала" застукали за кнопкодавством - голосовал сразу за шестерых (видео)
15:27, 05 октября 2017Политика
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Нардепа-радикала поймали на кнопкодавстве в парламенте.
Народный депутат Радикальной партии Андрей Лозовой отметился кнопкодавством в Раде - голосовал сразу за шестерых. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.
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По словам фотографа, нардеп прибег к кнопкодавству во время голосования за закон относительно гастролей российских артистов в Украине.
Как сообщал УНИАН, 5 октября ВР установила необходимость получения организаторами гастролей разрешений СБУ на въезд российских исполнителей.
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