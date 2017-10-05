Керри считает, что украинские реформы "загрузли"

Бывший госсекретарь США Джон Керри, комментируя ситуацию с реформами в Украине, заявил, что они "загрузли" и не продвигаются, так быстро, как это необходимо для того, чтобы обеспечить приток инвестиций в страну. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

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"Похоже, украинские реформы загрузли и не продвигаются так быстро, как это должно происходить, чтобы простимулировать приток инвестиций, убедив инвесторов в прозрачности и контролируемости процессов на украинском рынке. Когда я общаюсь с людьми, желающими вкладывать деньги в Украину, они все время упоминают о коррупции. Это слово наиболее популярно в разговорах об Украине", - заявил Керри.

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Напомним, ранее Керри заявил, что идею о миротворцах на Донбассе надо проанализировать для уверенности, что Кремль не готовит ловушку.