Керри: идею о миротворцах на Донбассе надо проанализировать для уверенности, что Кремль не готовит ловушку

Идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, должна быть тщательно юридически проанализирована. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри во время ежегодной конференции YES в Киеве, передает "Украинская правда".

Читайте такжеМиротворцы на Донбассе повысят вовлеченность России во внутренних делах Украины – экс-посол США в ООН"Надо убедиться, что это не какая-то ловушка", - отметил Керри.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо решить вопрос определения границы, необходимость реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Также Керри добавил, что в период его руководства Государственным департаментом, он неоднократно говорил Путину о том, что надо двигаться быстрее и был разочарован Минским процессом и отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате".

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко планирует с помощью миротворческой миссии ООН вернуть мир на Донбасс, а также собрать доказательства против РФ для международного суда.