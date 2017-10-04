Скандал вокруг съемок свадьбы сына Луценко: трех офицеров УГО привлекли к ответственности

Трое военнослужащих Управления государственной охраны Украины привлечены к дисциплинарной ответственности за препятствование съемочной группе "Радио Свобода Схемы: коррупция в деталях - RFERL" в съемке свадьбы сына генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении государственной охраны.

«Завершилось проведение служебного расследования, инициированного начальником Управления государственной охраны Украины генерал-полковником Валерием Гелетеем, относительно инцидента, который произошел 15 сентября с участием журналистов Радио Свобода и военнослужащих УГО Украины», - говорится в сообщении.

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«По результатам служебного расследования три офицера Управления государственной охраны Украины привлечены к дисциплинарной ответственности. С военнослужащими УГО Украины также проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведения военнослужащих, определенных Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины", - сообщили в УГО.

В то же время на сайте Управления сообщается, что в ближайшее время состоится "круглый стол" с экспертами в сфере взаимодействия со средствами массовой информации и представителями СМИ, чтобы разработать ряд совместных превентивных механизмов, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором праздновали свадьбу сына Луценко, сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке журналистов, по словам представителей СМИ, напали на них.

В УГО начали внутреннее расследование из-за действий сотрудников, а глава Госохраны Валерий Гелетей заявил о том, что его подчиненный не нападал на журналистов.