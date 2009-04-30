Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 29 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,05 грн., по продаже – 8,05-8,09 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,50 грн., курс покупки повысился на 0,5%, по сравнению с 29 апреля; продают по 10,74 грн. – незначительно дороже чем вчера. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,66 грн., по продаже – в пределах 10,58-10,83 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 0,9%, по сравнению с 29 апреля, и составляет в среднем 0,2236 грн., продажи – незначительно увеличился – до 0,2460 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,235 грн., по продаже – 0,235-0,265 грн.

Комбанки в Киеве покупают доллары в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,07 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,56 грн. - на 0,6% дороже, чем 29 апреля, продажи – 10,76 грн., также на 0,6% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1%, по сравнению с 29 апреля, - до 0,223 грн., курс продажи на 0,5% - до 0,2488 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,06 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,50/11,30 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,03/8,05 грн., евро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 апреля, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,21482, к российскому рублю – 0,23159.