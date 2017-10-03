В Раде не нашли источников дыма и запаха горелой резины, нардепы вернулись к работе (онлайн транляция)

Заседание Верховной Рады продолжено, источники неприятного запаха в сессионном зале не обнаружены.

Как передает корреспондент УНИАН, по сессионному залу во время перерыва ходили представители аппарата ВР.

Также работники парламентского аппарата поднимались и в журналистскую ложу, но так и не удалось выяснить, откуда появился запах гари.

Сейчас парламент продолжает рассмотрение пенсионной реформы.

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В сессионном зале все еще немного чувствуется запах, похожий на горение резины или электропроводки.

Как сообщал УНИАН ранее, в заседании Верховной Рады был объявлен 15-минутный перерыв через запах дыма в сессионном зале. Заместитель председателя парламента Оксана Сыроед, которая проводила заседание, объявила перерыв продолжительностью 15 минут, поскольку в сессионном зале чувствовался запах дыма и якобы горелой резины. Сыроед отметила, что целесообразно было бы вызвать пожарных. В то время депутаты рассматривали законопроект относительно пенсионной реформы.