Литвин: госадминистрации себя давно изжили

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен просить лидеров парламентских фракций поддержать принятие в первом чтении закона о статусе города-героя Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов о перспективах принятия этого закона.

«Мы переживаем очередной этап разговоров, политических дебатов в отношении закона о статусе города-героя Севастополя. Моя позиция однозначна: этот закон надо принимать. По крайней мере, его нужно принимать в первом чтении для того, чтобы его можно было доработать», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР намерен договориться с руководителями фракций о принятии закона за основу, чтобы начать процесс его согласования и доработки.

По словам В.ЛИТВИНА, «камень преткновения - в части избрания всенародно, в масштабах города Севастополя, руководителя города».

При этом спикер выразил мнение, что государственные администрации «себя уже давно изжили». «Сегодня надо избирать советы и формировать исполкомы, избирать руководителя города прямым голосованием», - убежден спикер.

В то же время он отметил, что в связи с принятием закона о статусе Севастополя возникает ряд вопросов правового и технического характера. По словам В.ЛИТВИНА, возможно, было бы целесообразно создать округ (в состав города Севастополя входят город Инкерман, ряд поселковых и сельских советов - УНИАН).

При этом председатель ВР отметил, что в этом вопросе более активной должна быть позиция фракции Партии регионов, и парламент должен в процессе согласования всех правовых моментов перейти к принятию соответствующих решений.