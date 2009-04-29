Путин растроган своевременным расчетом за газ

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Россия готова идти навстречу Украине в вопросе уменьшения объемов импорта российского природного газа, что вызвано обстоятельствами, продиктованными мировым финансовым кризисом.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на общей пресс-конференции с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинская сторона ежемесячно корректирует газовые соглашения с „Газпромом”.

„В связи с кризисом мы сегодня не можем потреблять те объемы, которые предусмотрены контрактами, и, согласно договоренности с „Газпромом”, мы платим за тот объем газа, который непосредственно потребили. Важно, что „Газпром” и правительство РФ идут навстречу в этом вопросе”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр отметила, что Украина своевременно и в полном объеме рассчитывается за употребленный российский газ.

В свою очередь, премьер-министр России В.ПУТИН подтвердил, что оплата за потребленный Украиной газ поступает бесперебойно.

„Это вызывает у нас чувство благодарности, потому что мы понимаем, что это требует определенных усилий от украинского правительства, и мы надеемся, что так будет и в дальнейшем”, - сказал глава российского правительства.

«Мы согласились с нашими украинскими партнерами. Неотбор газа, который предусмотрен контрактными обязательствами, связан не с каким-то разгильдяйством хозяйствующих субъектов, а с объективными обстоятельствами, вызванными мировым экономическим кризисом», – сказал В.ПУТИН.

Он пояснил, что между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигнуты договоренности о неприменении штрафных санкций за недобор газа в январе-апреле текущего года, подчеркнув при этом, что размер недобора составляет 2 млрд. долларов.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay («бери или плати») в контракте «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).