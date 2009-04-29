Парада Победы в Киеве не будет?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается в проведении в этом году на 9 мая Парада Победы в Украине.

«Думаю, что не будет (парада в Киеве), потому что никакой подготовки я не видел», - сказал спикер сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЛИТВИНА, в Верховную Раду не поступали обращения о выделении средств на подготовку к параду.

«Речь не шла об обращении к парламенту относительно необходимости финансового обеспечения. Если что-то делать в этом плане, для этого нужны большущие деньги», - сказал глава ВР.

Он добавил, что Министерство обороны Украины сегодня находится не в самом лучшем положении. «Министерство обороны жалуется, что им не хватает сегодня для того, чтобы выйти из критического состояния, порядка 9 миллиардов гривень», - сказал глава парламента.

В.ЛИТВИН заявил, что в Украине должно быть «уважительное отношение к людям, которые добывали победу». Спикер подчеркнул, что о ветеранах нужно помнить не только в День Победы.