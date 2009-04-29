В семье Януковича - похороны

Донецкий горсовет выразил соболезнование семье Виктора Януковича в связи со смертью Давыдовой Валентины Васильевны - мамы супруги лидера ПР Людмилы Александровны. «Пусть память об этом человеке навечно останется в Вашем сердце», - говорится в информации Донецкого горсовета.

Теща Виктора Януковича при жизни довольно часто рассказывала журналистам, какой хороший у нее зять. По ее словам, он регулярно дарил ей подарки, а в 1978 году купил для нее небольшой дом с 15 сотками земли, на котором сажали овощи: помидоры, огурцы, картошку. Валентина Васильевна была инвалидом первой группы, более 20 лет передвигалась в коляске. Как писали украинские СМИ, она переехала в село, когда уже физически не могла подниматься на третий этаж дома в Енакиево, где тогда жила семья Януковичей.