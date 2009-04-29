Литвин гарантирует, то повышение пенсионного возраста через ВР не пройдет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что пенсионный возраст в Украине не будет увеличен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказа сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Ни будет никакого повышения пенсионного возраста», - отметил он.

По словам спикера, инициатива повысить пенсионный возраст не найдет поддержки у парламентариев.

«Решение должно пройти через Верховную Раду, я вам гарантирую, что в Верховной Раде, даже если гипотетически представить, что такой вопрос появится, он наберет ноль голосов, ну, может быть, человек десять проголосуют, не услышав, о чем речь», - отметил В.ЛИТВИН.

Он призвал прекратить разговоры об увеличении пенсионного возраста в Украине. «Давайте эту тему снимем», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, по неофициальной информации, одним из условий получения Украиной второго транша кредита от Международного валютного фонда якобы было требование об увеличении пенсионного возраста.

23 апреля Европейская комиссия представила доклад о прогрессе Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, в котором не исключалось, что Украине придется увеличить пенсионный возраст и ограничить привилегированные пенсии.