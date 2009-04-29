КС взялся за дату президентских выборов

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности постановления парламента о назначении выборов Президента на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела начато в форме устного слушания.

Как отметил судья-докладчик по делу Иван ДОМБРОВСКИЙ, Президент просит признать соответствующее постановление Верховной Рады неконституционным. Глава государства в своем представлении заметил, что, в соответствии с частью пятой ст. 103 Конституции Украины, очередные выборы Президента, после выборов главы государства, избранного 26 декабря 2004 года, который принес присягу 23 января 2005 года, должны проводиться «в последнее, до 23 января 2010 года, воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

Глава государства указал, что определение другой даты проведения очередных выборов Президента является нарушением пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины. Глава государства заметил, что парламент, принимая постановление, руководствовался нормами закона, в частности, частью первой статьи 17, по которой очередные выборы Президента проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Президента Украины.

В представлении Президент указывает, что данное положение отражает предписание части пятой статьи 103 Конституции Украины 1996 года, по которому «очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Президента Украины». При этом, указывает глава государства, в пункте пять раздела 1 Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года часть пятая статьи 103 Конституции Украины была изложена в новой редакции, которая на сегодняшний день является действующей.

По мнению Президента, законом никаких исключений относительно действия после 1 января 2006 года измененной им части пятой статьи 103 Конституции Украины не установлено. Кроме того, указывает Президент, этот закон не содержит оговорок, по которым указанная норма Конституции не применяется к следующим очередным выборам Президента, которые будут проведены после вступления в действие этих изменений. В то же время, считает глава государства, в нем есть оговорка относительно вступления в действие новой редакции части первой статьи 77 Конституции Украины не с 1 января 2006 года, а со дня обретения полномочий Верховной Радой, избранной в 2006 году.

Именно поэтому Президент считает, что новая редакция части пятой статьи 103 Конституции Украины вступила в силу с 1 января 2006 года, и должна применяться ко всем следующим очередным выборам Президента, которые будут проводиться после этой даты.

И.ДОМБРОВСКИЙ напомнил, что производство по конституционному обращению Президента было открыто 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. 8 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в КС представление о признании неконституционным назначения парламентом президентских выборов на 25 октября 2009 года.