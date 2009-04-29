ВО "Свобода" против продажи земли

Тернопольский областной совет принял обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Свобода”.

В сообщении отмечается, что в соответствии с Указом Президента Украины №965/2008 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 октября 2008 года «О безотлагательных мерах по усилению финансово-бюджетной дисциплины и минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины» предусмотрено принять меры по «безотлагательной отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения» и «свободной продажи земельных участков на аукционах для реализации инвестиционных проектов». “Результатом выполнения данного указа в современных экономических условиях стало доведение сельскохозяйственного производства до искусственного банкротства, применение рейдерских схем завладения землей и сельскохозяйственным имуществом, неэффективное использование арендованных у населения земельных угодий”, - отмечается в обращении.

Потому депутаты облсовета считают, что “отмена моратория на торговлю землей сельскохозяйственного назначения приведет к ее приватизации по коррупционным схемам, потере средства для работы и места проживания сельского населения, сосредоточению собственности на землю в руках олигархических структур”.