Тимошенко пробежала 12 километров и готовится к марафону в Мюнхене (видео)
11:08, 29 сентября 2017Политика
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Политик готовится принять участие в марафоне, который пройдет 8 октября.
Тимошенко начала пробежку в 7:00 / скриншот
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пробежала 12 километров. Соответствующее видео в Facebook опубликовала Марина Сорока.
Кроме того, она отметила, что политик готовится принять участие в марафоне, который пройдет 8 октября в Мюнхене. Свою пробежку политик начала в 7:00.
Известно, что дистанцию Тимошенко преодолела за 1 час и 18 минут.
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