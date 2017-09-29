Тимошенко пробежала 12 километров и готовится к марафону в Мюнхене (видео)

11:08, 29 сентября 2017
Политика
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Политик готовится принять участие в марафоне, который пройдет 8 октября.

Тимошенко начала пробежку в 7:00 / скриншот

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пробежала 12 километров. Соответствующее видео в Facebook опубликовала Марина Сорока.

Кроме того, она отметила, что политик готовится принять участие в марафоне, который пройдет 8 октября в Мюнхене. Свою пробежку политик начала в 7:00.

Известно, что дистанцию Тимошенко преодолела за 1 час и 18 минут.

 
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