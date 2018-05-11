Помогут ли ПР и Единая Россия найти друг друга украинским и российским промышленникам?

Похоже, цена пребывания в оппозиции становится слишком высокой для депутатов-промышленников Партии регионов. Испорченные торговыми войнами отношения Украины с Россией отрезают их от рынков сбыта и делают сверхдорогим газ и сырье. Не имея возможности изменить ситуацию через правительство и Президента, собственники крупных промпредприятий, похоже, взялись сделать это на партийном уровне. Точнее, межпартийном.

Партия регионов и партия «Единая Россия» (возглавляемая Владимиром Путиным и имеющая крупнейшую фракцию в Госдуме РФ) начали консультации о создании международной организации, координирующей совместные бизнес-проекты двух стран. С российской стороны ее тут же предложили назвать "Промышленный союз", но украинцы решили с «союзом» не спешить, и остановились на более сдержанном варианте – "Координационный совет промышленников и предпринимателей Украины и России".

Впрочем, сути дела это не меняет, ведь проблемы в отношениях двух стран очевидны. В связи с кризисом в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого украинский экспорт в Россию упал более чем на половину, а российский импорт в Украину сократился на 60%.

Первый этап консультаций Партии регионов и «Единой России» по поводу созданию Координационного совета прошел 15 апреля. На конференции в Киеве один из лидеров единоросов, первый вице-спикер Госдумы РФ Олег Морозов вежливо избегал упоминания нюанса, являющегося главной проблемой для совместных проектов с «регионалами» – они в Верховной Раде хоть и контролируют самую многочисленную фракцию, но находятся в оппозиции. «Любые организационные формы, которые будут способствовать укреплению нашего взаимодействия в совместных мерах по выходу из кризиса, будут приветствоваться, и мы готовы их обсуждать», – заявил Морозов.

Такая лояльность россиян наверняка объясняется, в первую очередь, политическими соображениями с прицелом на будущие президентские выборы в Украине. Но депутаты-промышленники Партии регионов, похоже, готовы использовать любую возможность, чтобы получить шанс восстановить утраченные на российском рынке позиции. Ведь только за первые два месяца 2009 года убытки украинских производителей из-за падения экспорта в Россию превысили $1 млрд.

Депутат Георгий Скударь, почетный президент и собственник Новокраматорского машиностроительного завода, также терпит убытки. Поставки в Россию производимых на предприятии мощных кранов катастрофически уменьшаются.

– Дошло до того, что сегодня краны, которые будут работать на Магнитогорском меткомбинате, изготавливаются в Китае. Да неужели мы с Россией не способны это делать? – возмущается промышленник. – Ведь мы же поставляли уникальные краны. А сейчас машиностроение просто легло.

Георгий Скударь отмечает, что ухудшение политических отношений между Киевом и Москвой спровоцировало ряд антидемпинговых расследований против украинских производителей в России. В частности, вопрос о введении дополнительных ограничительных таможенных пошлин сейчас рассматривается правительством РФ в отношении машиностроительной продукции. Скударь рассчитывает через создаваемую межпартийную украинско-российскую структуру решить эту проблему. Ведь правительство РФ почти на 100% состоит из представителей «Единой России».

Сами россияне в переговорах о возможной переориентации крупных заказов на украинских производителей, тем временем, довольно прямо говорят, что это зависит от политических отношений двух стран. Заместитель председателя правления РАО «Газпром» Валерий Голубев признается, что именно политические факторы мешают его компании разместить в Украине заказ на строительство 20 танкеров и еще 40 судов вспомогательного флота. Кстати, ориентировочная стоимость одного танкера составляет 40–50 млн. евро, то есть в целом речь идет о сумме более $1 млрд. Потенциально эти деньги могут заработать николаевский завод «Океан» и керченский «Залив».

– Сегодня России нужно либо строить принципиально новые судостроительные предприятия, либо же разместить эти заказы в Украине. Это было бы правильно, – считает Валерий Голубев. – Время еще есть. Но точка невозврата слишком близка. Три-четыре года. Позднее этого срока мы должны будем принять окончательное решение, где будут размещены эти заказы. Десятки судов, которые могут быть поострены в кооперации с Украиной, очень обидно отдавать Японии и Корее, поверьте нам.

Депутат Вячеслав Богуслаев, почетный президент и владелец запорожского ОАО «Мотор-Січ», в это охотно верит. Но отмечает, что в последнее время Украина для России из стратегического партнера превратилась в потенциального противника, и это мгновенно отразилось на его предприятии. Ведь его заказчиками являются, главным образом, государственные российские предприятия, производящие самолеты и вертолеты. По словам Богуслаева, многие совместные проекты двух стран в области производства авиатехники сейчас заморожены. Не исключено, что россияне ищут варианты отказа от запорожских авиадвигателей.

– Сегодня Украина поставлена Россией даже не в режим ожидания, а в режим недопущения. Сегодня по совместным проектам с предприятиями Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Перми, Самары наших специалистов даже не пускают на территорию производства. Просто построили комнаты на проходных без воды, без туалета, и мы там проводим совещания и переговоры. Какие секреты по совместным проектам от нас хотят скрыть?

«Мотор-Січ» в 2009 году планирует заработать на поставках в Россию $250–300 млн. Но Вячеслав Богуслаев не исключает, что рост напряженности в отношениях с Москвой сорвет эти планы. Совместный проект по производству ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334, на его взгляд, сегодня не реализуется именно по политическим причинам.

Впрочем, убытки из-за политических рисков несут не только украинские производители. Российская корпорация «ТВЭЛ» с энтузиазмом поддержала идею созданного «регионалами» и единоросами Координационного совета промышленников и предпринимателей, потому что испытывает серьезные сложности на нашем рынке. НАЭК «Энергоатом» настоятельно склоняют к будущему (с 2011 года) переводу части украинских АЭС с российских «твэлов» на топливо американской компании «Вестингхауз». В частности, на сегодня на Южно-Украинской АЭС продолжается эксперимент по адаптации американских топливных сборок для наших станций.

В качестве возобновления эффективного сотрудничества, «ТВЭЛ» предложил украинскому правительству строительство в нашей стране завода по производству ядерного топлива с российскими технологиями.

– Мы готовы строить завод, причем эти предложения уже год звучат. Но сегодня Украина останавливает этот проект, – говорит президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин.

На его взгляд, украинское руководство это делает исключительно из политических соображений, поскольку с точки зрения технологии использование американских топливных кассет на украинских реакторах создает огромные риски для безопасности АЭС. Как известно, Чехия и Финляндия, где также работают реакторы типа ВВЭР, пробовали перейти на топливо «Вестингхауз». Однако опыт оказался неудачным – из-за постоянных отказов принято решение вернуться к российскому топливу. В Чехии на станции "Темелин" зафиксированы отказы 51 из 61 стержней управления.

Активно критикуют «западную ориентацию» власти и в руководстве Партии регионов. В частности, заместитель главы ПР Андрей Клюев дал понять, что в случае прихода Януковича к власти на президентских выборах Россия сможет рассчитывать на изменение ситуации. По словам Клюева, его партия будет вести в отношении России «совершенно другую политику, ориентированную на прагматичные экономические интересы».

Кстати, именно Андрей Клюев курирует создание Координационного совета промышленников и предпринимателей Украины и России.

– Почти все отрасли украинской и российской экономики имеют общую технологическую основу, – пояснил он. – У нас достаточно емкие внутренние рынки, и сегодня особенно важно сохранить общее экономическое пространство, что позволит нашим странам противостоять кризису.

Конечно, полноценная реализация этих идей возможна лишь в случае участия Партии регионов во власти – из оппозиции продвигать межгосударственные проекты явно не просто. Очевидно, работа Координационного совета, создаваемого регионалами и единоросами, пока будет сконцентрирована на региональном уровне. О своей готовности поддержать инициативы нового органа уже заявили губернаторы Курской, Брянской и Белгородской областей, которые граничат с нашей страной, а также главы областных советов десятка регионов Украины. Но ответ на вопрос, суждено ли этому межпартийному проекту перерасти во что-то большее, будет зависеть от многих факторов – и от желания обеих сторон, и от настойчивости промышленников, и от будущей конфигурации власти в Украине (поскольку в России вряд ли грядут изменения), а значит – от ближайших президентских выборов.

Сергей Сыроватка, специально для УНИАН