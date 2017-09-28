Турчинов отреагировал на сообщения о якобы о поставках оружия из Украины в Южный Судан

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов связал появление ложной информации о поставках оружия в Южный Судан с желанием отдельных сторон остановить начало военно-технического сотрудничества Украины с США и другими стратегическими партнерами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на брифинге.

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"У нас не только идет проблема на фронте, у нас идет гибридная война против нашей страны, и используются все средства для того, чтобы уменьшить обороноспособность нашего государства. В том числе, очень активизировалась эта тема накануне принятия решений Соединенными Штатами Америки относительно летального оружия, поставок летального оружия, относительно усиления военно-технического сотрудничества с Украиной. Безусловно, много заинтересованных в том, чтобы такого сотрудничества не происходило", - заявил Турчинов.

"С другой стороны, идет очень жесткая борьба за внешние рынки военных вооружений, где Украина также начинает занимать достаточно уверенные позиции, хотя здесь говорить о проблемах надо больше, чем о достижениях", - заявил Турчинов.

"И хочу сказать, что касается этого вопроса, во-первых, Южный Судан - это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует на сегодняшний день каких-либо ограничений и санкций, принятых Организацией Объединенных Наций в отношении этой страны. Поэтому говорить, что Украина нарушала какие-то санкции - это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - подчеркнул секретарь СНБО.

В связи с этим, он заявил, что Украина соблюдает все свои международные обязательства.

"Она придерживается всех взятых на себя международных соглашений, которые Украина подписала или ратифицировала. И я считаю, что это просто одна из попыток остановить начало военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами и нанести Украине еще один, в данном случае, скажем, такой моральный урон", - подчеркнул Турчинов.

"Что обидно, уважаемые друзья, вот откровенно хочу сказать. Понятно, во-первых, эта статья в Amnesty International была посвящена английским предприятиям. В этой статье взяли абзац, касающийся Украины, и начали тиражировать очень активно этот абзац российские СМИ, рассказывая о нарушении каких-то несуществующих санкций. Хотя даже, что этих санкций не существует, все равно, предприятия "Укроборонпрома" приняли решение не поставлять оружие в эту страну, пока там не будет нормализована ситуация. С другой стороны, такую же волну подхватывают наши украинские СМИ, которые с удовольствием тиражируют ее", - заявил Турчинов.

Он отметил, что об этом была не одна публикация, и посоветовал журналистам сначала проверять достоверность.

"На следующий день была другая публикация, уже частные предприятия нарушают какие-то запреты поставок оружия в азиатские и африканские страны. Проверили эту информацию. Не соответствует действительности", - подчеркнул руководитель СНБО.

"Все в рамках закона. Украина будет и дальше работать на внешних рынках вооружениях, потому что это не только престиж страны, это реальный ресурс для нашей страны, и это реальный толчок для развития нашего оборонно-промышленного комплекса, и мы не будем отдавать здесь первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать, как на фронте с ними, так и на внешних рынках", - резюмировал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

В сообщении говорилось, что новый отчет организации приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей. Как утверждают правозащитники, в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

Государственная фирма "Укринмаш" опровергла утверждение Международной правозащитной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан.