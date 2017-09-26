Украина выступила посредником в поставках оружия из ЕС в Африку – расследование
Украина сделала себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток.
Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя в качестве посредников оборонные предприятия Украины.
Об этом сообщает Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение, передает Украинская правда.
"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия поставляются из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье.
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Например, по данным проекта, военный транспорт стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов, был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин со всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.
"Это как "отмывание" грязных денег, проходящих через серию счетов - транспортные средства были "отмыты", чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначение", - рассказывают обличители.
На более тысячи страницах документов речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику, а также связанной с ней британской компании S-Profit. Вместе они обходят эмбарго ЕС на продажу оружия Судану и Южному Судану.
"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначение оружия, которое перемещается по миру, из документов", - отмечают в OCCRP.
По данным организации, документы, охватывают период с 2014 по 2016 года и включают договоры, переписку, финансовую информацию и заказы компании, показывают, как "Техимпекс" сотрудничает с украинскими государственными экспортерами оружия, включая "Укринмаш", а также с Государственной службой экспортного контроля Украины.
Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" заключил по меньшей мере 26 контрактов на вооружения общей стоимостью 29,5 миллионов долларов в 2015 и 2016 годах. Среди них - миллионы, заработанные по схеме "отмывания" оружия.
По информации разоблачителей документация "Техимпекса" свидетельствует, что компания служит "стиральной машиной" для Восточной Европы, в частности для оружия и деталей к ним, произведенных в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине.
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Также в бумагах говорится, что компания продавала оружие на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду.
Как стало известно OCCRP, в апреле 2015 года Госслужба экспортного контроля Украины предоставила "Техимпексу" разрешение на импорт запчастей для бронированных машин из Польши для собственных нужд компании. К декабрю начались поставки.
В то же время согласно заявлению спикера Министерства иностранных дел Польши, в 2014-2015 годах не было выдано ни одной лицензии на экспорт автомобилей БРДМ в Украину, включало с их комплектующими. Он предположил, что поставки могли быть незаконными.