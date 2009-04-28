Сивкович разузнал, почему Сацюк сбежал из Украины

Следователи Генеральной прокуратуры Украины не приглашали бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА на допрос по отравлению в 2004 году кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сообщил председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Владимир СИВКОВИЧ, пишет газета «Коммерсант» (№ 73 от 28 апреля).

Он рассказал, что в рамках деятельности ВСК группа народных депутатов, а именно В.СИВКОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ (ПР) и Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ), выезжала в Российскую Федерацию, чтобы там допросить В.САЦЮКА.

«Мы спрашивали его, приглашался ли он на допрос по отравлению. Оказалось, что нет: его допрашивали по двум другим уголовным делам (о незаконном получении звания генерала, а также о нецелевом использовании бюджетных средств). Сам он считает, что эти уголовные дела возбудили специально, чтобы посадить его в тюрьму, где, как он опасался, его могли убить, с тем чтобы впоследствии повесить на него отравление. Поэтому ему и пришлось уехать из страны», – отметил В.СИВКОВИЧ.

Он сообщил, что В.САЦЮК сказал депутатам, где можно получить некоторые документы того периода, в т. ч. различные аудиозаписи, и рассказал о попытке его шантажа и попытке использования его с целью создания ложных доказательств по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО.

В.СИВКОВИЧ также поинформировал, что на вчерашнее заседание ВСК были приглашены заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ и его помощник Светлана ГУМЕНЮК, однако они отказались прийти, сославшись на то, что находятся под подпиской о неразглашении данных по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО. Вместе с тем, глава ВСК намерен требовать их привода, так как, по его мнению, они обязаны прийти.

Кроме того, добавил он, с Р.БЕЗСМЕРТНЫМ и С.ГУМЕНЮК члены ВСК хотят поговорить совсем не об отравлении В.ЮЩЕНКО. "Вопросы касаются попыток создать ложные доказательства по делу об отравлении", – сказал В.СИВКОВИЧ.

В ходе работы комиссии ее члены намерены разобраться, каким образом осуществляется прокурорский надзор за следственной группой по расследованию отравления В.ЮЩЕНКО. По словам В.СИВКОВИЧА, депутатов беспокоит отсутствие надзора за деятельностью группы, хотя формально эту функцию выполняет заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША, тогда как за всеми остальными делами следят сотрудники отдела прокурорского надзора.

"Мы обеспокоены и тем, что должностные лица как в СБУ, так и в МВД и в прокуратуре пытаются использовать дело об отравлении В.ЮЩЕНКО в своих корыстных целях: сводят счеты друг с другом с помощью этого дела, фальсифицируют вещественные доказательства, подставляя таким образом определенных людей. И все это возможно потому, что нет должного прокурорского надзора – все боятся подойти к этому делу", – отметил В.СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта народные депутаты Украины Елена ЛУКАШ и Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) внесли в парламент проект постановления «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины ЮЩЕНКО Виктора Андреевича и выяснении причин и выявления лиц виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачи материалов в суд».

В интервью УНИАН Е.ЛУКАШ сказала, что такая ВСК нужна для того, чтобы «эта карта не использовалась никем в ходе избирательной кампании».

31 марта ВР создала ВСК по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО. Её председателем избран народный депутат от фракции Партии регионов В.СИВКОВИЧ.

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание, и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.