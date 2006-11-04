Щербань вышел из Генпрокуратуры к журналистам

Бывший председатель Сумской областной государственной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ, который сегодня вернулся из США в Украину, не считает себя виновным в совершении каких-либо преступлений в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, куда он был доставлен работниками правопорядка из аэропорта «Борисполь».

«Я никогда в своей жизни не совершал преступлений: ни против своего государства, ни против своего народа, ни против кого-то из отдельных людей», - заявил В.ЩЕРБАНЬ.

При этом он отметил, что приехал в Украину для того, чтобы дать все показания и пояснения, касающиеся обвинений в его адрес.

По словам экс-губернатора, первый вопрос, который он поставил возле самолета работникам правоохранительных органов, которые его встречали, почему министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО его не встречает, как обещал. По убеждению В.ЩЕРБАНЯ, политик, который дает обещания, должен их выполнять.

На вопрос журналистов, подстрекал ли он народных депутатов, чтобы те отстранили Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей, В.ЩЕРБАНЬ ответил: «Это ложь я вам скажу!».

Он также сообщил, что решение вернуться в Украину он принял в апреле этого года.

На уточняющий вопрос, почему этого не произошло раньше и почему он поехал в Америку, В.ЩЕРБАНЬ объяснил, что он уже в течение 10 лет ездит в Америку отдыхать, а когда появились обвинения относительно него, он не хотел, чтобы его «повесили на Крещатике».

Экс-губернатор также сказал, что теперь его процессуальный статус - подозреваемый в совершении преступлений.

По словам В.ЩЕРБАНЯ, он в дальнейшем, находясь в Украине, намерен давать показания следствию с целью доказать свои невиновность.

Кроме того, он сообщил, что после приезда в Украину за него поручились ряд народных депутатов, среди которых Ян ТАБАЧНИК и Михаил МИРОНЕНКО (фракция Партии регионов – УНИАН.).

В то же время экс-губернатор на один из вопросов, касавшихся американского правосудия, ответил, что «с ним у него очень хорошие отношения». В контексте сказанного В.ЩЕРБАНЬ проинформировал, что на будущей неделе – 8 ноября – в Киев приедут его адвокаты, которые работали с ним в США. Эти люди, продолжил он, имеют огромный опыт работы, и после 8 ноября они, а также он сам, намерены дать пресс-конференцию, на которой собираются доказать, что их подзащитный не виновен в совершении преступлений, которые ему инкриминируются.

На вопрос о его дальнейших политических планах В.ЩЕРБАНЬ отметил, что «скажет о том, чего он не говорил в течение 10 лет, когда работал в государственных должностях». Среди прочего он намерен сообщить обществу, «почему так произошло и кто за этим стоит».

Пока В.ЩЕРБАНЬ снова вернулся к следователям Главного следственного управления для дачи свидетельств.

«Надеюсь, что я выйду отсюда», - сказал он.