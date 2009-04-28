Ющенко на два дня летит в Венгрию
08:49, 28 апреля 2009Политика
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В центре внимания - евроинтеграционные устремления
Сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Венгрию.
Как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, целью визита является налаживание дальнейшего сотрудничества между Украиной и Венгрией в гуманитарной, экономической, энергетической, транспортной сферах.
И.ВАННИКОВА добавила, что в ходе визита запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ, председателем парламента и премьер-министром, а также представителями украинской общины в Венгрии.
Во время переговоров будет идти речь о защите окружающей среды в зоне Карпат, а также о поддержке Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины.
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