Тимошенко: авиастроение - ключевой вопрос переговоров в Москве

Одним из приоритетных вопросов во время украинско-российских переговоров в Москве 29 апреля будет тема углубления сотрудничества в отрасли авиастроения. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила журналистам, информирует Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Тимошенко напомнила, что 29 апреля украинская правительственная делегация отправится в Москву для участия в 4-ом заседании экономического комитета украинско-российского сотрудничества. Она отметила, что эта поездка будет чрезвычайно важной, поскольку во время нее планируется упорядочить двусторонние отношения в отрасли авиастроения: «Это очень важно, потому что Украина и Россия еще с советских времен находятся в тесной интеллектуальной и производственной кооперации по строительству самолетов, которых ждут на мировых рынках».

По словам Тимошенко, во время визита в Москву планируется подписать соответствующие соглашения о сотрудничестве в авиастроении.

Как отметила премьер-министр, также будет подписан межправительственный протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2009 году для улучшения условий получения украинскими предприятиями из России необходимых комплектующих для производства. Глава правительства заметила, что это предопределено тем, что сегодня часть отечественных предприятий полноценно не функционирует из-за проблем с получением необходимых комплектующих и материалов, особенно в сфере машиностроения.

Также планируется обсудить вопрос, связанный с закачкой российского газа в украинские газовые хранилища. По словам Юлии Тимошенко, Украине необходимо закачать 19,5 млрд. кубометров газа, которые необходимы для стабилизации украинского газового рынка.

Юлия Тимошенко добавила, что в следующем году Украина должна продолжить хорошую традицию закачивать в ПХГ собственный газ, начатую с 2008 года. По словам премьер-министра, имея газ в хранилищах, Украина будет защищена от вызовов кризиса.

Также она сообщила, что во время визита в Россию планируется подписать долгосрочные соглашения о снабжении ядерного топлива. При этом, по ее словам, в таком соглашении будут выписаны критерии расчета цены.

Всего, по словам премьер-министра, в ходе визита в Москву планируется обсудить около 20 вопросов двустороннего сотрудничества.