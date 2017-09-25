Таинственный прихлебатель Антимонопольного комитета

«Если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в стране, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета вместе со всеми его прихлебателями», - вот так пятницу гневно заявил премьер-министр Владимир Гройсман, во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Это уже, кстати, второй резкий выпад против руководства Антимонопольного комитета со стороны премьера за последнее время. Первый раз премьер (а это было 18 августа) подозревал АМКУ в подыгрывании фирмам, не имеющим ничего, кроме печати и табуретки, но которые массово блокируют тендеры и требуют откаты. Этот страшный Секрет Полишинеля премьер в средине августа узнал случайно, общаясь с бизнесом во время поездки по регионам. Тогда же Гройсман пригрозил – если ничего не изменится, он назовет бенефициаров этой схемы публично. Правда, позвал премьер на помощь и СМИ, мол, помогите отследить, кто принимает решения в АМКУ, и кто покрывает подобные схемы во власти.

Признаться, такой призыв Владимира Борисовича к акулам пера меня немножко удивил. Хотя... А, может, у премьера и вправду дел невпроворот, и некогда ему читать те же СМИ (особенно специализированные), которые не то, что пишут, а, буквально, - кричат и бьют во все колокола о том, кто и как во власти «по-новому» курирует пресловутый АМКУ и какие многомиллиардные убытки несут и государство, и бизнес.

Проходит месяц. И Владимир Борисович опять в гневе. На этот раз из-за того, что Антимонопольный комитет отменил тендер, на котором Государственная фискальная служба собиралась приобрести очень важное оборудование для борьбы с контрабандой – сканеры для таможенных постов.

Дело действительно очень важное. И Гройсмана можно понять. Премьер очень рассчитывает, что в 2018 году таможня даст в бюджет огромнейшую сумму – 340 млрд грн, что на 68 млрд. больше плана на 2017 год. В таком случае – премьер на коне. Он и дороги может строить, и пенсии с минимальной зарплатой повышать.

Но руководство ГФС говорит, что 340 млрд и со сканерами собрать нереально

Но руководство ГФС говорит, что 340 млрд и со сканерами собрать нереально. А без сканеров – тем более. Другими словами, срыв тендера на закупку и установку сканеров на таможне может поставить жирный крест на дополнительных миллиардных поступлениях в бюджет.

Слов в адрес АМКУ не подбирают и в руководстве ГФС, уверяя, что антимонопольщики не имели права незаконно отменять тендер. Ведь в нем участвовали не шарашкины конторы, а две известные зарубежные компании-производители: американская и европейская.

Была еще китайская, но она снялась по ходу тендера.

У Антимонопольного – как всегда, своя правда. Во-первых, там всю вину свалили на тендерный комитет ГФС, который отказал в участии многим компаниям.

А, во-вторых, АМКУ, когда необходимо завалить тендер, зачастую использует один из главных козырей – «техническая документация не соответствует тендерным условиям».

У Антимонопольного – как всегда, своя правда. Во-первых, там всю вину свалили на тендерный комитет ГФС, который отказал в участии многим компаниям

В итоге, в финал тендера вышла лишь одна компания, из-за чего тендер автоматически отменяется. А теперь поди, разберись, кто более виновен – ГФС или АМКУ, кто кому подыгрывал?

Впрочем, если бы премьер-министр нежданчиком нагрянул с 14:00 в любой рабочий день в здание Антимонопольного комитета, то воочию увидел бы уже давно царящую там атмосферу. Когда на первом этаже АМКУ собирается огромная армия солидных представителей компаний и государственных органов власти и все дружно, стоя (потому что стульев и кресел всем не хватает), обливаясь потом, ждут вызова на заседание «тройки» - так они называют заседание коллегии АМКУ. Кого и когда вызовут – никто не знает. Регламента никого нет. Поэтому зачастую можно прийти на 14:00, а ваше дело будут рассматривать в 22:00. Или вообще рассматривать не будут, а перенесут на завтра. Одним словом, забота о гражданах зашкаливающая.

Кстати, после своего второго посещения АМКУ (а это было этим летом) я не выдержал и пожаловался на условия приема граждан в этом ведомстве на прямую линию Кабмина. Через пару месяцев мне пришел ответ: для посетителей АМКУ будет оборудован «зал ожидания», даже – не одна, а две комнаты.

Ну, ладно, оставим пока вопросы элементарного комфорта. Как коллегия АМКУ рассматривает споры сторон? Приведу один очень характерный пример: одна малоизвестная компания, имеющая на балансе стол и стулья, массово подавала жалобы на «Укрзализныцю», требуя, чтобы железнодорожники допустили ее к тендеру на поставки вагонокомплектов. Своей производственной базы компания, понятное дело, не имела. Зато на руках у представителей этой фирмы-прокладки было письмо-гарантия о возможной поставке из Китая нужной продукции. Оказывается, в Поднебесной этого добра – десятки тысяч. Валяются вагонокомплекты, понимаешь, под открытом небом. Ржавеют, как Терракотовое воинство. В общем, бери – не хочу. А все потому, что российский бизнес много лет назад заказал производство этих вагонокомлектов у Китая, но, когда уже они были произведены, российская власть… запретила их ввоз по соображениям безопасности.

Кстати, украинское законодательство тоже запрещает «Укрзализныце» использовать китайские вагонокомплекты 2012 года изготовления. Но, что вы думаете – АМКУ длительное время шел этой малоизвестной шарашкиной конторе-жалобщице на встречу и отменял тендеры без ее участия! И всем – по барабану, что отечественные предприятия несли убытки, а экономика целой страны до сих пор задыхается от катастрофической нехватки вагонов. Так называемая коллегия Антимонопольного комитета на открытых слушаниях полным составом делала круглые глаза и «не понимала»: почему китайские вагонокомлекты 2012-2013 года производства, запрещенные по соображениям безопасности в России, не могут использоваться в Украине? «Это же нарушение конкуренции!», - говорил антимонопольщики.

Конечно же, все наши борцы с монополиями прекрасно понимали. Просто, стол и стулья упомянутой малоизвестной компании с китайским письмом находятся в одном бизнес-центре (и даже на одном этаже, буквально рядом) с приемной одного известного и влиятельного народного депутата из фракции БПП…

Вот еще пример. В сентябре украинская компания «АТ Механика» впервые с 2014 года могла победить в тендере на поставку «Укрзализныце» рельсовых креплений, предложив цены на свою продукцию значительно ниже, чем другая украинская компания, принадлежащая украинским депутатам братьям Дубневичам (их фирме вообще неслыханно «везет» с тендерами после того, как страна зажила «по-новому»). Казалось, все честно. Главный принцип системы «Prozoro» - у кого меньше цена, тот и выиграл. Цена была меньше у «Механики» - но не тут-то было! Компания Дубневичей подала жалобу в АМКУ и тот мгновенно результаты тендера отменил, хотя только на этих торгах «Укрзализныця» могла сэкономить сотни миллионов гривен. Кстати, немедленная реакция на обращение фирмы богатейших держателей наличности в украинском парламенте – сама по себе похвальна, но до этого Антимонопольный комитет получал несколько жалоб от самой «Механики» в адрес фирмы Дубневичей, монополизировавшей целый секторы закупок «Укрзализныци» – и, не вникая в детали, с ходу отметал их.

Уже осень на дворе, мы – общество – не против, но – отставки все не видать

Я уже не говорю о нашумевшем деле «Мегаполис-Тедис». Помните, в конце марта этого года, после крупномасштабной спецоперации министр внутренних дел Аваков (в присутствии генпрокурора Луценко) обвинял компанию «Тедис» (во времена Януковича он называлась «Мегаполис») в уклонении уплаты налогов и финансировании терроризма, а руководство АМКУ – в содействии монополизации рынка табачных изделий?

«Я убежден, что в результате этого расследования общество и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства Антимонопольного комитета», - заявил тогда Аваков.

Уже осень на дворе, мы – общество – не против, но – отставки все не видать. И, наверное, потому, что кто-то является очень большим покровителем (или, как говорит Гройман, прихлебателем) АМКУ.

Вот только один вопрос – неужели Владимир Борисович не знает, кто это?

Николай Бабич