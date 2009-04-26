Юрист Плужникова отрицает подделку при продаже Интера

Адвокат Сергей Коннов отрицает факт своего участия в незаконной продаже телеканала "Интер", а также в использовании заведомо поддельной доверенности от экс-владельца канала Игоря Плужникова.

Комментируя в своем письме к "Зеркалу недели" информацию о том, что он якобы подписывал соглашение о продаже "Интера" от имени наследников Плужникова, Коонов заявил:

"В действительности я никогда не подписывал (и не заключал) никакие документы о продаже телеканала "Интер".

Коннов также отрицает факт использования им заведомо поддельной доверенности от экс-владельца канала Плужникова на управление корпоративными правами последнего.

"В действительности Плужников подписал упомянутую доверенность лично 23 мая 2005 года в присутствии частного нотариуса, который должным образом и засвидетельствовал эту доверенность", - заверил Коннов.

При этом он назвал недостоверной информацию экспертов-графологов МВД относительно подделки подписи.

"То есть если подпись (как говорят "эксперты") поддельна, то она "подделана" лично Плужниковым, но называть это подделкой - это слишком даже для сенсационных публикаций", - отметил адвокат.

Украинская правда