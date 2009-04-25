Тимошенко услышала о проблемах с Евровидением и приняла меры
15:59, 25 апреля 2009Политика
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Премьер дала поручение
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила Госкомтелерадио обеспечить проведение трансляции финала песенного конкурса „Евровидение-2009” в Украине и в случае необходимости представить в принятом порядке соответствующие предложения Кабинету Министров. Об этом говорится в сообщении управления по связям со СМИ Секретариата КМУ.
В то же время в сообщении отмечается, что поручение главы Правительства сформировано на основании сообщений средств массовой информации о финансовых проблемах, которые возникли в Национальной телекомпании Украины с обеспечением трансляции финала „Евровидение-2009”.
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