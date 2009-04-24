В ПР не видят смысла связываться с Тимошенко

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Михаил ПАПИЕВ не видит смысла в создании коалиции Партии регионе и БЮТ в нынешнем составе Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Много ходит версий о такой коалиции, - отметил М.ПАПИЕВ. - Некоторые силы сознательно запускают эти разговоры».

По его словам, если бы о создании такой коалиции шла речь еще полтора года назад, то это был бы один вопрос. «Вы знаете, что были заявления Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЮЩЕНКО о том, что эти силы с Партией регионов никогда не будут создавать коалицию», - добавил он. М.ПАПИЕВ считает, что «смысла объединяться сейчас с этими политическими силами Партии регионов нет».

«По моему личному мнению, я не вижу перспективы и вообще создания коалиции БЮТ и Партии регионов в нынешнем парламенте», - отметил М.ПАПИЕВ.

«Мы настаиваем на проведении досрочных парламентских и президентских выборов, чтобы избиратель дал оценку сам политическим силам», - сказал он и выразил убеждение, что Партия регионов по результатам таких выборов сама получит 226 депутатских мандатов.