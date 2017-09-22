Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи, который пытался дать взятку Холодницкому

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Подберезного, подозреваемого во взяточничестве.

Как сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, такое решение было принято на заседании совета сегодня по представлению заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

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Как сообщил докладчик по данному вопросу - член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, из материалов ходатайства следует, что Подберезный был задержан 21 сентября 2017 года непосредственно во время совершения тяжкого преступления на основании статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В тот же день Подберезному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 309 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

«Подберезный подозревается в предоставлении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение действий в интересах третьих лиц с использованием предоставленной должностному лицу власти», - отметил Бенедисюк.

Высший совет правосудия, исследовав материалы представления и заслушав всех выступающих, принял решение о даче согласия на содержание судьи Подберезного под стражей.

По данным СМИ, именно Подберезный был одним из двух судей, которого вчера, 21 сентября, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во время передачи первой части взятки в размере 50 тыс. долларов. В общем судьи, чтобы избежать уголовной ответственности за ранее разоблаченным фактом получения взятки, который расследует Национальное антикоррупционное бюро, предлагали Холодницкому взятку в 300 тыс. долл.