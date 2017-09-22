В ЕС отреагировали на осуждение оккупантами крымского журналиста Семены

В Европейском Союзе считают явным нарушением свободы выражения мнения и СМИ осуждение крымского журналиста, автора Радио Свобода и проекта Крим.Реалии Николая Семены к 2,5 годам лишения свободы условно.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич, переданном УНИАН Представительством ЕС в Украине.

"Сегодня журналиста Николая Семену приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Приговор предусматривает запрет журналистской деятельности. Это, несомненно, является нарушением свободы мнения и свободы СМИ. Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии Россией", - подчеркнула Косьянчич.

"Семену осудили за его журналистскую деятельность по статье 280.1 Уголовного кодекса России - "публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России". Российские власти используют статью против тех, кто не признает незаконную аннексию Крымского полуострова. Европейский Союз также не признает незаконной аннексию Крыму и продолжает ее осуждать как нарушение международного права. Европейский Союз и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркивается в заявлении.

"Европейский Союз призывает немедленно снять с Семены все обвинения, а также немедленно освободить всех, кого посадили с нарушением норм международного права", - подытожила Косьянчич.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Российские власти обвиняют его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в доме Семены ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что он опубликовал на сайте Крим.Реалии статью.

Семена заявлял, что в своих материалах реализовал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.