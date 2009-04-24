Тимошенко Гоголь напугал еще в детстве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признается, что любит писателя Николая Гоголя за то, что он в жизни был обычным человеком.

Об этом идет речь в предисловии Ю.ТИМОШЕНКО к украинско-российскому изданию «Все сочинения. Н.В.Гоголь. 200 лет», которое было презентовано сегодня в Киеве.

«Я искренне люблю Гоголя за то, что в жизни он был обычным человеком. За то, что носил с собой в ресторан бутылку оливкового масла, привезенного из Италии, за то, что мечтал «превратиться весь в огромный нос», вдыхающий ароматы чудотворной весны, за то, что хотел пошить модный синий фрак с железными пуговицами и просил товарища найти портного в Петербурге… Люблю нашего Гоголя, который во всей украинской, русской, а равно и мировой литературе стал самым великим воином против пошлости и невежества», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также отмечает, что для нее Н.Гоголь начался с «Вия». «С того самого ужасного киношного «Вия», который показывали в кинотеатре в Днепропетровске. Помню, идти вечером домой после такого видения было страшно даже с мамой за руку», - пишет она в предисловии к книге.

Ю.ТИМОШЕНКО также вспоминает школьные байки о том, что «Гоголь не умер, а уснул летаргическим сном, а его закопали заживо, а потом раскопали, а он перевернутый в гробу лежал”.

«Для нас, детей, Гоголь с самого начала был «не как все». Даже его портрет в классе русской литературы совсем не похож на других классиков – он был добрее…», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Н.Гоголь, несмотря на ортодоксальное православие в последние годы его жизни, во многом был языческим писателем, гением Земли и Природы. «Нечисть» в произведениях Гоголя «идеальна», как классификация по Дарвину или Линнею. Именно здесь, в Украине, на Полтавщине, средь сказочных русалок, водяных и ведьм-паночек рождался великий Гоголь. Он подарил россиянам удивительную, пьянящую воображение Украину в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Современники писали, что после «Вечеров…» и «Тараса Бульбы» все украинское стало в Питере модным, а демократическая русская интеллигенция начала воспринимать Украину не как южную окраину Российской империи, а как отдельную, самобытную ветвь славянства», - пишет она.

«Спасибо Украине, что приняла на свет, вспоила материнской грудью, своею водою, вскормила своим хлебом и вложила в душу Гоголя свою неповторимую народную поэтику, без которой не состоялась бы, великая, так до конца и не разгаданная тайна «гоголевских арабесок». Спасибо России, что поняла Гоголя, почувствовала и приняла, одарила его такими современниками, учителями и друзьями, как Пушкин, Щепкин, Жуковский, Погодин, Плетнев, Аксаков, Анненков», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО в предисловии к изданию полного собрания сочинений Н.Гоголя.