Ющенко махнул рукой на Верховную Раду?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Президентом Группы стран Совета Европы против коррупции (GREСO) Драго КОСОМ констатировал бездеятельность парламента Украины в вопросе принятия антикоррупционных законов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Украинская сторона высоко оценивает разработанные GREСO для нашего государства три года тому назад рекомендации по усилению противодействия коррупции, отметил во время разговора В.ЮЩЕНКО. «Мы высоко ценим то, что вы делаете. Украина нуждается в вашей постоянной помощи», - сказал Президент.

На сегодняшний день, с сожалением констатировал В.ЮЩЕНКО, «чрезвычайно большое и неконструктивное влияние» на эффективную реализацию рекомендаций GREСO исходит из политической системы Украины. «Мы ощущаем большую проблему в формировании адекватного соответствующего правового поля по борьбе с коррупцией», - сказал он. В этом контексте Президент отметил - на сегодняшний день практически разработано абсолютное большинство необходимых законопроектов: ожидают второго чтения президентские антикоррупционные законопроекты: «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины что касается ответственности за коррупционные правонарушения», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», проект закона о судоустройстве и статусе судей.

«Вместе с тем я с большим пессимизмом отнтошусь к тому, что нам удастся их провести в парламенте. К сожалению, Верховная Рада Украины очевидно не вернется в ближайшее время к вопросу антикоррупционных законов, закону о судоустройстве и статусе судей», - констатировал он, добавив, что идет речь очевидно и о законопроектах, которые касаются в частности новой редакции закона «О государственной службе», государственного финансового контроля за декларированием и расходованием доходов госслужащими, их семьями и близкими родственниками. Он также выразил убеждение в необходимости создания специализированного антикоррупционного органа, который будет заниматься чиновниками.

Президент отдельно отметил, что на рассмотрение ВР также будет внесен проект нового Уголовно-процессуального кодекса, однако опять же есть сомнения относительно его должного и оперативного рассмотрения народными депутатами. «В парламенте - я имею в виду прежде всего сегодняшнее властное большинство - нам будет трудно найти понимание по базовым вопросам организации этой работы», - сказал он, назвав одной из причин такого положения вещей «безграничную неприкосновенность политиков, которые очень часто являются провокаторами коррупционных действий».

Глава государства положительно оценил работу Министерства юстиции в теме организации борьбы с коррупцией, в то же время он отметил - на уровне работы ряда других министерств и ведомств (от МВД до Налоговой администрации) Украина нуждается в «серьезной технической помощи» со стороны GREСO. «Я готов обратиться еще раз о соответствующей технической помощи к европейским институтам», - сказал он.

«Нам необходимо менять систему, инструментарий борьбы с коррупцией, режим координации, получать более мощную международную помощь, предпринимать больше публичных совместных шагов», - подчеркнул Президент.

С украинской стороны участие в разговоре приняли министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, заместители главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК и Марина СТАВНИЙЧУК.

Справка УНИАН. В 1997 году Комитет Министров Совета Европы с целью введения единых принципов и подходов к борьбе с коррупцией утвердил 20 основных принципов преодоления этого явления и инициировал создание соответствующего механизма мониторинга и надзора за их выполнением.

В 1999 году Комитет Министров СЕ принял решение об основании Группы государств против коррупции, в состав которой в то время вошло 17 стран. В настоящее время членами GRECO являются 46 стран.

Основной задачей GRECO является улучшение возможностей ее членов в борьбе с коррупцией путем динамического процесса взаимного оценивания, а также выполнения обязательств в этой сфере. С этой целью GRECO проводит мониторинг соблюдения Руководящих принципов борьбы с коррупцией и состояния имплементации международных правовых инструментов.

Страна, которую оценивает GRECO, должна способствовать проведению ее анализа в пределах своего национального законодательства. По результатам оценки составляется отчет, который может содержать рекомендации по улучшению национального законодательства и существующей практики в сфере борьбы с коррупцией.

Украина присоединилась к GRECO 1 января 2006 года и согласилась на одновременное проведение двух раундов оценивания - по соблюдению Руководящих принципов борьбы с коррупцией СЕ, а также Криминальной и Гражданской конвенций СЕ против коррупции. Делегация GRECO работала в Украине 20-24 ноября 2006 года.

В марте 2007 года на 32-ом пленарном заседании GRECO был утвержден Отчет по результатами обеих раундов оценки Украины, который содержит 25 рекомендаций общего и специального характера.

30 сентября 2008 года Украина направила в Совет Европы Отчет о выполнении рекомендаций, в соответствии с которым наша страна полностью выполнили пять рекомендаций, еще пять рекомендаций, - удовлетворительно, еще пятнадцать - частично.

Отчет Украины о выполнении рекомендаций будет рассматриваться 11-15 мая 2009 года на 42-ом пленарном заседании GRECO.