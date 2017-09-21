Трамп: Дела Украины идут хорошо

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил достигнутый Украиной прогресс в последние месяцы.

Об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в Нью-Йорке (США) на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Видео встречи размещено на личной странице Трампа в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что недавно, в июне, встречался с президентом Украины в Белом доме. "Я знаю, что вы достигли хорошего прогресса, и с тех пор это на самом деле большой прогресс. Я бы не сказал, что сейчас (Украина) является самой удобной страной для жизни, но вы делаете ее все лучше и лучше на ежедневной основе, и я слышу очень хорошие вещи, потому дела Украины идут хорошо", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, Порошенко после встречи с Трампом заявил, что США поддерживают предложение Украины относительно миротворцев на Донбассе.