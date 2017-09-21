Рада сегодня не будет рассматривать пенсионную реформу - нардеп

Сегодня Верховная Рада не будет рассматривать пенсионную реформу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он отметил, что вопросы пенсионной реформы "должны объединять зал, но, к сожалению, мы видим, что есть определенные политические силы, которые против этого".

На уточняющий вопрос, может ли быть продлено сегодняшнее заседание парламента и все-таки рассмотрена пенсионная реформа, Герасимов сказал: "Нет, потому что мы сегодня, простите, вынуждены идти по вопросам судебной реформы. Поэтому пусть пенсионеры ставят "Батькивщине" вопрос: "Скажите, а где деньги?".

На вопрос, планируется ли внеочередное заседание парламента с тем, чтобы рассмотреть пенсионную реформу до конца сентября, Герасимов ответил: "Не думаю".

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Согласно календарному плану, на следующей неделе ВР не работает в пленарном режиме. Сегодня во время обеденного перерыва в кулуарах были разговоры, что ведутся переговоры с лидерами фракций, чтобы все-таки продолжить вечернее заседание, хотя по регламенту ВР такое решение должно приниматься только на утреннем заседании до 14.00. Депутаты говорят, что не удалось достигнут договоренности, поэтому не будет ставиться вопрос о продлении заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты неоднократно голосовали за предложение председателя ВР Андрей Парубий работать без перерыва и до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ.

На заседание парламента пришел даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который призвал депутатов поддержать это предложение. Однако депутаты отказались работать без перерыва и до рассмотрения всех вопросов повестки дня.