Нардепы снова отказались отменить перерывы между заседаниями и работать до ночи
13:49, 21 сентября 2017Политика
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Во время голосования премьер-министр Владимир Гройсман из правительственной ложи призвал депутатов поддержать такое предложение.
Спикер трижды ставил это предложение на голосование \ УНИАН
Депутаты Верховной Рады снова не поддержала предложение председателя парламента Андрея Парубия работать сегодня без перерыва между утренним и вечерним заседаниями и не завершать работу, пока не будут рассмотрены судебная и пенсионная реформы.
Читайте такжеНардепы отказались завтра работать полный день, чтобы рассмотреть все поправки к судебной реформеКак передает корреспондент УНИАН, спикер трижды ставил это предложение на голосование.
С первого раза его поддержали 219 депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале. А еще дважды предложение поддержали только 212 депутатов.
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