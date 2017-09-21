Нардепы снова отказались отменить перерывы между заседаниями и работать до ночи

Депутаты Верховной Рады снова не поддержала предложение председателя парламента Андрея Парубия работать сегодня без перерыва между утренним и вечерним заседаниями и не завершать работу, пока не будут рассмотрены судебная и пенсионная реформы.

Читайте такжеНардепы отказались завтра работать полный день, чтобы рассмотреть все поправки к судебной реформеКак передает корреспондент УНИАН, спикер трижды ставил это предложение на голосование.

С первого раза его поддержали 219 депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале. А еще дважды предложение поддержали только 212 депутатов.