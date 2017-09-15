Чому розплетена коса: Тимошенко снова сменила имидж (фото)
08:11, 15 сентября 2017Политика
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На встречу с Коксом Тимошенко распустила волосы.
Нардеп Юлия Тимошенко предстала в новом образе во время встречи с руководителем программы Европарламента Пэтом Коксом. На снимках лидер "Батькивщины" с распущенными волосами.
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Ранее лидер "Батькивщины" на торжества по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев пришла в обтягивающем красном платье и с новой прической: она убрала распущенные волосы назад, выбрав модное плетение.
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