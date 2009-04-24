Ющенко проведет заседание СНБО
08:28, 24 апреля 2009Политика
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Будут говорить о преступности
Сегодня в 13.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба Президента, среди основных вопросов повестки дня заседания СНБОУ - о состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям; о Стратегии международной миротворческой деятельности Украины.
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