Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня в 13.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, среди основных вопросов повестки дня заседания СНБОУ - о состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям; о Стратегии международной миротворческой деятельности Украины.