ОБСЕ готова консультироваться с ООН о возможном размещении миротворцев на Донбассе - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что организация готова проводить консультации с ООН о возможном размещении миротворцев на Донбассе.

Читайте такжеХуг: Возможности ОБСЕ для наблюдения в Дебальцево ограничены, миссия имеет лишь частичный доступ к железнодорожным путямКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания круглого стола «Выступление Порошенко в Генассамблее ООН. Что ждет украинского президента?».

Хуг напомнил, что с 2015 года СММ очень тщательно отслеживает обсуждения о возможности размещения миротворцев на Донбассе.

«(Специальная мониторинговая) миссия приветствует любые инициативы, направленные на стабилизацию ситуации в Украине с целью установления длительного мира и стабильности в восточной части страны», - сказал он.

При этом первый заместитель председателя СММ подчеркнул, что Совет безопасности ООН должен определить: «где», «когда» и «при каких условиях» миротворческая операция на Донбассе может быть начата.

Хуг добавил, что ему хорошо известно из сообщений в СМИ о содержании предложений относительно миротворцев. «Все, что выходит за пределы этих предложений, это уже будут спекуляции, в которых я не хочу участвовать», - подчеркнул Хуг.

«ОБСЕ накопила опыт в течение последних трех с половиной лет, работая на Донбассе, и миссия готова участвовать в консультациях, включая ООН, но не только с ней», - подчеркнул Хуг.

Он напомнил о визите в Украину генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, который состоялся на прошлой неделе. Гремингер встречался с президентом Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Стороны обменялись мнениями по поводу последних заявлений о возможномразмещении миротворцев на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

12 сентября Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предложила создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на шесть месяцев.

16 сентября специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер рассказал о видении США миротворческой миссии на Донбассе. «Она должна охранять и обеспечивать мир, она должна контролировать отвод тяжелой техники и артиллерии», - заявил Волкер.

Он добавил, что миссия должна размещаться на всей территории Донбасса, в том числе вдоль российско-украинской границы. По его словам, миссия также должна обеспечивать безопасность людей.

По его убеждению, сначала надо найти компромисс по миссии, а уже потом размещать миротворцев на Донбассе.