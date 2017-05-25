Нардеп попался на интимной переписке в сессионном зале (фото)
16:05, 25 мая 2017Курьёзы
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Депутат переписывался в "Вайбере" с девушкой, обмениваясь с ней порно-картинками.
В Раде этот депутат сидит на месте Сергея Шахова / dubinsky.pro
Во время заседания Рады один из депутатов обменивался интимными картинками в "Вайбере" с неизвестной девушкой. За этим занятием его застали фотографы, а увеличенные снимки обнародовал журналист Александр Дубинский. По его словам, речь идет о нардепе от "Нашего края" Сергее Шахове.
Читайте такжеВедущая погоды в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки (видео)На экране смартфона депутата хорошо различима часть разговора.
Некая Диана пишет: "Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?"
Народный избранник отвечает: "Включай Канал рада и увидишь))) Работаю".
Далее следует обмен порно-картинками и видео.
Фрагмент переписки / dubinsky.pro
Фрагмент переписки / dubinsky.pro
Фрагмент переписки / dubinsky.pro
Фрагмент переписки / dubinsky.pro
Фрагмент переписки / dubinsky.pro
Фрагмент переписки / dubinsky.pro
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