Нардеп попался на интимной переписке в сессионном зале (фото)

Во время заседания Рады один из депутатов обменивался интимными картинками в "Вайбере" с неизвестной девушкой. За этим занятием его застали фотографы, а увеличенные снимки обнародовал журналист Александр Дубинский. По его словам, речь идет о нардепе от "Нашего края" Сергее Шахове.

Читайте такжеВедущая погоды в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки (видео)На экране смартфона депутата хорошо различима часть разговора.

Некая Диана пишет: "Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?"

Народный избранник отвечает: "Включай Канал рада и увидишь))) Работаю".

Далее следует обмен порно-картинками и видео.