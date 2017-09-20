Петренко представил на международной арене антикоррупционные инициативы Украины

Министр юстиции Павел Петренко, выступая на международном Саммите «Concordia», ознакомил представителей международного сообщества с новейшими антикоррупционными инициативами, которые уже реализует Украина, и выразил готовность передать имеющийся у нашей страны опыт борьбы с проявлениями коррупции.

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По его убеждению, именно обеспечение прозрачности в деятельности государственных органов и дает возможность избежать коррупционных рисков и превышения полномочий.

«Без прозрачности, открытости и подотчетности невозможно построить открытую, демократическую и процветающую страну. Где нет прозрачности – нет и контроля, а где нет контроля – начинаются хаос, злоупотребления и коррупция», - подчеркнул чиновник.

Министр юстиции проинформировал участников саммита о ряде инициатив Минюста в этом направлении, среди которых открытие всех реестров Минюста и введение обязанности указывать реальных владельцев компаний в реестре бизнеса.

«Украина первой из стран ЕС на уровне закона установила обязанность для всех без исключения компаний указывать конечных собственников бизнеса. Это - важный шаг на пути борьбы с коррупцией, который «перекрыл» для чиновников возможность прятать коррупционные доходы за оффшорными компаниями или компаниями, оформленными на секретарш, водителей или других подставных лиц», - отметил Павел Перенко.

Также среди достижений запуск полностью открытого электронного реестра деклараций чиновников и запуск специальных антикоррупционных органов.

Еще одним важным направлением антикоррупционной работы по убеждению украинской юстиции является запуск доступной каждому гражданину Системы электронных торгов арестованным имуществом, которая ныне носит название «OpenMarket». Именно эта система стала прообразом системы электронных государственных закупок «ProZorro».

Дополнительно в рамках антикоррупционных инициатив Правительства было запущены процессы децентрализации, которые обеспечили прозрачность в отношениях гражданина с государством.

«Минюст одним из первых начал передавать свои функции местной власти и нотариусам. Такой шаг обеспечил высокое качество предоставления услуг гражданам и ликвидировал коррупционные схемы, которые существовали до сих пор», - резюмировал Павел Петренко.

Павел Петренко поблагодарил Правительство и международных партнеров, среди которых и Transparency International Украина, за поддержку в реализации антикоррупционных инициатив в целом и в проекте интеграции украинского и глобального реестров конечных бенефициарных владельцев в частности.