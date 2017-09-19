Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политзаключенных - Порошенко

Украина рассчитывает на более действенную поддержку Европейского Союза в вопросе освобождения украинских политзаключенных в России и временно оккупированном Крыму.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини. Встреча состоялась в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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Согласно сообщению пресс-службы главы Украинского государства, Порошенко подчеркнул, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.

Также президент приветствовал новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности, в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установления безвизового режима.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что необходимо добиться от всех сторон выполнения Минских соглашений с целью прекращения конфликта на Донбассе.

"В Украине мы тоже должны добиться выполнения обязательств, которые были взяты. Мы должны добиться установления режима прекращения огня, настоящего прекращения огня", - подчеркнул Макрон.