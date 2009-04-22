В Украинском доме началась пресс-конференция Ющенко

В Украинском доме началась пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, формат пресс-конференции предусматривает ответы Президента на вопросы аккредитованных медиа непосредственно в «Украинском доме», а также ответы на вопросы представителей региональных СМИ во время прямых телемостов со Львовом, Одессой и Запорожьем.

В прямом эфире пресс-конференцию транслируют Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба «УТР». Также мероприятие транслируется в прямом эфире областных государственных телерадиокомпаний.