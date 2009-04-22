Ехануров просит защиты от «большой любви» Тимошенко

Министерство обороны Украины готово предоставить общественности для экспертизы все документы о передаче земельных участков из сферы своего управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня журналистам в Кабинете Министров, комментируя сегодняшнее решение правительства. (УНИАН: 22 апреля с. г. Кабинет Министров Украины приостановил незаконную передачу Министерством обороны 33 участков земли общей площадью 255 га, в том числе 96,3 га на побережье Черного моря. Контрольно-ревизионному управлению поручено начать проверку в Министерстве обороны.)

«Из 255,7 гектаров 79,2 гектаров переданы мемориалу «Поле Полтавской битвы». А то, что касается 176,5 га – сейчас идет оформление актов передачи», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В частности, министр обороны уточнил, что в поселке городского типа Черноморское земельные участки были выделены для строительства берегоукрепляющих сооружений. «Было принято решение о выделении 96,3 га после того, как там на выезде работала группа. Там обрушился берег, три четверти территории они уже сделали, а на одной трети, где находится наша военная часть, они не могли дальше продолжить работу», - сообщил глава МОУ.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, на заседании правительства в адрес Министерства обороны были высказаны претензии в связи с тем, что Минобороны не может самостоятельно передавать земельные участки под строительство жилья для военных. «Правила по Земельному кодексу такие, что для того, чтобы самим получить землю, мы должны сначала передать земельные участки местному органу власти, который потом наделяет нас землей под строительство. Такой вопрос существует по 80,2 га земли», - пояснил министр.

По его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не восприняла его аргументы. «Она считает, что это нужно делать через постановление Кабинета Министров. У меня есть только один способ защиты – защита общественности. Я прошу общественность – создайте группы, мы дадим всем возможность посмотреть каждое решение, которое принималось Министерством обороны», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр сообщил, что в настоящее время в сфере управления Министерства обороны находится более 500 тыс. га земли.

Ю.ЕХАНУРОВ не склонен считать политической критику, высказанную Ю.ТИМОШЕНКО в адрес его ведомства. «Большая любовь», - сказал он, иронизируя по поводу возможных мотивов критики.

«Земельные вопросы у нас очень запутанны. Мы не продали ни одного сантиметра земли, потому что не можем этого сделать. По действующему законодательству, это сделать невозможно. Все (критика премьер-министра – УНИАН) направлено на то, чтобы мы лучше работали», - предположил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Министерство обороны использовало земельные ресурсы с нарушениями. «Земля Министерства обороны в достаточно больших объемах, в том числе и на береговых полосах, отдавалась без аукционов. На сегодняшний день то, что мы видим, это более 200 га земли в разных городах, в разных областях… Мы сегодня на заседании Кабинета Министров рассмотрим вопрос, почему эта земля отдавалась без аукционов, почему это не пополняло доходную часть Минобороны, почему эти земли не отдавались в аренду или не продавались на открытых аукционах», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.