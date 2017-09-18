Юристы АПУ анализируют закон об образовании – представитель президента в ВР

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко отмечает, что юристы Администрации президента анализируют закон об образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга, отвечая на вопрос, поступил ли уже закон к президенту.

“Есть определенный период для того, чтобы президент рассмотрел его. Он находится уже в президентской администрации и юристы его анализируют, смотрят на предмет соблюдения Конституции и отдельных моментов”, - сказала депутат.

Она добавила, что президенту дается определенное время для того, чтобы изучить законопроект.

На уточнение, подписал ли председатель парламента этот закон, что должно происходить перед передачей законов президенту, Луценко сказала: “Должен был подписать, не знаю. Я за спикера не могу отвечать. Но я знаю, что юристы рассматривают все полностью проголосованные поправки, тезисы, целостный документ”.

Вместе с тем сегодня на сайте парламента еще нет информации о подписании этого закона председателем Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» под регистрационным номером 3491-д был принят парламентом 5 сентября. За это решение проголосовали 255 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Им вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

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Также предусмотрено, что в учреждениях образования, согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным языком, английским и другими официальными языками Европейского Союза.

Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, относящимся к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начавшие получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В законе предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже чем один раз в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы.

Предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

В соответствии с законом, руководитель государственного и коммунального учреждения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более чем два срока подряд.

МИД ряда стран выразили обеспокоенность нормами закона относительно языка обучения представителей нацменьшинств в Украине.

В Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

"Потому что мы провели, конечно, наши исследования, и Министерство иностранных дел, и Министерство образования и науки, мы пересмотрели и Европейскую хартию языков меньшинств, которую мы ратифицировали. Мы пересмотрели также Международную конвенцию национальных меньшинств, и мы убеждены, что мы ее не нарушаем в этой статье (7-я статья закона об образовании в Украине относительно языка образования - УНИАН)", - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По словам главы группы “Воля народа” Ярослава Москаленко, статья седьмая этого закона направлена в Совет Европы на экспертизу на предмет ее соответствия европейским стандартам, ожидается, что экспертиза будет длиться около полугода.