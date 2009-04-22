Тимошенко указала ревизорам и Генпрокуратуре на Еханурова

Кабинет министров Украины приостановил незаконную передачу Министерством обороны 33 участков земли общей площадью 255 га, в том числе 96,3 га на побережье Черного моря.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, Контрольно-ревизионному управлению поручено начать проверку в Министерстве обороны.

Документы о незаконной передаче Минобороны земли также будут переданы в Генеральную прокуратуру и профильный комитет Верховной Рады.