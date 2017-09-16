Климкин рассказал о процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе

В процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности ООН должен одобрить не одну резолюцию. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

Читайте такжеРоссия ни при каких условиях не может быть в составе миротворческой миссии ООН - КлимкинМинистр напомнил, что Украина впервые подготовила резолюцию о миротворцах "еще до начала 2015 года".

"Мы ознакомили с нашей позицией всех друзей и партнеров. Но Россия рассчитывала, что ей удастся перевести дискуссию относительно своего проекта резолюции не только на экспертный, но и на политический уровень. Такого по определению не будет, поскольку все эти российские трюки не будут работать", - заявил Климкин.

"Мы предоставили наше видение. У нас есть, конечно, свой проект резолюции, но, опять же, очень важно понять, что то, что мы будем обсуждать в Совете безопасности, - первая резолюция, она на жаргоне дипломатов называется технической", - сообщил министр.

Он сказал, что в этой "технической" резолюции необходимо определить конечную цель, которую надо достичь в результатеразмещения миротворцев на Донбассе.

"Это будет толчок для генсека (Антонио Гуттереша) и, кстати, будет встреча с генсеком в Нью-Йорке, чтобы направить миссию, и, так сказать, расставить красные флажки, что должно быть результатом такой миссии", - заявил Климкин.

По его словам, следующим шагом будут консультации относительно мандата миссии миротворцев.

Министр подчеркнул, что первая резолюция не будет определять все вопросы относительно миротворческой миссии и, в частности, в ней не будет идти речь о мандате миссии.

Также он сказал, что четких правил по срокам размещения миротворческих миссий нет.

"Каких-то формальных правил в рамках ООН нет. Мы прекрасно знаем, что этот процесс, как правило, занимает от полугода и больше, и это зависит, конечно, от политического контекста, мандата, от участников, то есть, сказать точно, что это будет условно шесть с половиной месяцев или семь с половиной месяцев, мы не можем", - заявил Климкин.

"Нам очень важно, чтобы этот процесс эффективно продвигался, и чтобы Россия не могла манипулировать мандатом этой миссии и не ослабила мандат, поскольку иначе это теряет всякий смысл", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии разграничения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

13 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что письменная инициатива по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе от Украины будет представлена тогда, когда будет согласован текст с партнерами, и добавил, что инициативы Украины «на бумаге» еще не существует. По его словам, сейчас Украина решает с партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, «в отличие от России, которая сбросила фактически сырой документ».