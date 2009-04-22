Черновецкий создает отдельную почту, чтобы разносить гречку?

Черновецкий планирует создать к выборам новую агитационную сеть – коммунальное предприятие «Муниципальная почта Киева». Об этом в эфире КГТРК заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«На заседание Киеврады 23 апреля выносится проект решения о создании коммунального предприятия «Муниципальная почта Киева». В уставе КП перечисляется довольно широкий круг видов деятельности. А одной из целей его создания прямо называется перестройка социальных сетей», - сообщил оппозиционный депутат.

«Муниципальная почта Киева» планирует заниматься доставкой пенсий, социальной помощи, осуществлять адресную и безадресную рассылку, вести и распространять базы данных и тому подобное. То есть, как мы видим, Черновецкий закладывает основы для новой агитационной сети, которую можно было бы эффективно использовать во время выборов. Думаю, именно на это КП будет возложено ответственное задание разносить пайки от Черновецкого», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, в условиях сложной экономической ситуации и ограниченного бюджета Киева, создавать КП под личные потребности мэра недопустимо. «По моему убеждению, количество голосов, отданных за этот проект на ближайшей сессии Киеврады, покажет, насколько Черновецкий боится досрочных выборов», - отметил Андриевский.