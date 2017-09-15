В Кремле не отрицают финансирование оккупированного Донбасса и намерены продолжать "заботиться" о нем

В Кремле не стали опровергать, что Россия финансирует оккупированный Донбасс и заявили, что несмотря на «определенное перераспределение», намерены продолжать «заботиться» о его жителях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу других. Речь идет об упорядочивании», - сказал Песков, комментируя публикацию РБК о том, что правительство России планирует отказаться от «гуманитарной поддержки» оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде.

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Отвечая на вопрос УНИАН, в каком объеме Россия финансирует ОРДЛО, Песков сказал: «Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами».

В то же время он заявил, что речь о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. «Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате «гражданской войны своей собственной страной», - заявил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России планирует отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде.

Поручение минфину России, полученное по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября, предусматривает исключение "из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходов на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".