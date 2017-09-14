Избрание меры пресечения Лавриновичу перенесли из-за неявки его адвоката

Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения для экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Александра Лавриновача перенесено из-за неявки его защитника Евгения Сладко. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Леся Батрин.

Читайте такжеЛавринович пришел в Печерский суд с группой поддержки в лице Добкина и НовинскогоПерерыв в суде объявлен до 10.00 15 сентября.

Также судья постановил назначить Лавриновичу адвоката из центра юридической помощи, учитывая ограниченность во времени рассмотрения ходатайства прокуратуры об аресте и содержании под стражей подозреваемого Лавриновича (72 часа с момента вручения ходатайства о мере пресечения подозреваемого).

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшем к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования.

7 сентября следователи ГПУ вручили Лавриновичу сообщение о подозрении и вызвали на допрос.