Лавринович прокомментировал подозрение в конституционном перевороте: выполнял функциональные обязанности

Изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей. Об этом заявил экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Александр Лавринович в комментарии «112 Украина».

"Какие могут быть вопросы о нарушениях, если это было чисто выполнением функциональных обязанностей, которые никоим образом не причастны к сути вопроса? Изменения в Конституцию принимались и принимаются в ВР, процедура их принятия описана. Министерство юстиции публикует все решения Конституционного суда - это обязанность", - сказал он.

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Экс-министр также добавил, что Конституционный суд ничего не возвращал, а признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году.

"Конституционный суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию... Им сейчас очень нужен какой-то криминал Януковича, чтобы это было оправдано", - резюмировал Лавринович.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единственного органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины через внесение в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - сообщил Луценко.