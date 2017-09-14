В Кремле отреагировали на заявления Украины и НАТО о военных учениях "Запад-2017"

В Кремле назвали провокацией «нагнетание страстей» вокруг учений «Запад-2017». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте такжеАктивная фаза учений "Запад-2017": в МИД Беларуси сообщили о деталях «Вряд ли какие-то упреки приемлемые. Минобороны в ходе учений всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности, поэтому упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем», - заявил Песков.

«Мы считаем абсолютно провокационной вот эту волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика, это право любой страны и обычная практика проведения подобных учений», - подчеркнул он.

По словам Пескова, все производится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами.

Он также не исключил, что президент РФ Владимир Путин может посетить один из компонентов военных учений «Запад-2017».

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих. Россия перебросила в Беларусь танки и боевую авиацию.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ заверяют, что в рамках учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси, поскольку его политика непредсказуема. В частности, ведущий белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую вероятность в 10%.

В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября вновь отметило оборонный характер учений "Запад-2017" и пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября. Кроме того, оборонное ведомство Беларуси обещает ежедневно отчитываться, как проходят учения.

В целом на учениях аккредитованы 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.