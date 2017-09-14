"Запад-2017": Россия вслед за танками перебрасывает в Беларусь боевую авиацию

Россия вслед за танками перебрасывает в Беларусь в рамках учений «Запад-2017» боевую авиацию.

Как сообщили УНИАН в Минобороны РФ, в рамках стратегических российско-белорусских командно-штабных учений «Запад-2017» на авиационных базах воздушно-космических сил и Западного военного округа экипажи истребительной, бомбардировочной и армейской авиации готовятся к перебазированию на оперативные аэродромы. Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения.

Полетные задания авиационные экипажи будут получать непосредственно перед вылетом.

«Летный состав готов к выполнению всего спектра задач по предназначению, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей к посадке, уничтожение наземных целей, обозначающих колонны техники условного противника, прикрытие действий наземных группировок войск с воздуха, высадка десанта», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее по тревоге была поднята первая танковая армия в Подмосковье, которую передислоцируют в Беларусь.

По официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

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Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ заверяют, что в рамках учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси, поскольку его политика непредсказуема. В частности, ведущий белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую вероятность в 10%.

В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября вновь отметило оборонный характер учений "Запад-2017" и пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября. Кроме того, оборонное ведомство Беларуси обещает ежедневно отчитываться, как проходят учения.

В целом на учениях аккредитованы 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.