Россия не оставляет намерений уничтожить Украину - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия не оставляет намерений уничтожить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время проведения 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

«Главная цель России заключается именно в том, чтобы не дать нам быть успешными, для того, чтобы уничтожить нас любым способом, она не остановится на этом пути», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Также она подчеркнула, что вызовы безопасности Украины никакой тайны не представляют.

«Это начиная с вооруженной, военной агрессии Российской Федерации против Украины, торговой агрессии, транзитной агрессии, энергетической агрессии, с незаконной, нелегальной попытки лишения Украины Крыма, с наращивания военного присутствия в Крыму и наращивания военного присутствия по периметру границ Украины, террористические атаки, кибертерроризм, пропагандистские кампании - все эти вещи, к сожалению, являются частью нашей жизни», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

При этом, она считает, что эти вызовы не являются исключительно вызовами для Украины, а для всего региона и всего мира.

«Ведь Россия точно не преследует цель исключительно возвращения влияния на страны (бывшего) Советского Союза или страны Варшавского договора. Она просто стремится подорвать существующий мировой порядок и всю систему международных правовых отношений. Она заинтересована в том, чтобы создать так называемый управляемый хаос на международной арене»", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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Она убеждена, что Россия не может реализовать свои амбиции, потому что она построена на неэффективной экономической модели и на устаревших формах государственного управления.